Este es el barrio más barato de Zaragoza para alquilar una vivienda por menos de 550 euros: a 10 minutos del centro

El alquiler de pisos en la ciudad de Zaragoza también ha experimentado una importante subida con respecto a la misma fecha del pasado 2023, situándose en un 10% más según datos del portal inmobiliario de Idealista. Un precio de la vivienda en alquiler que en Zaragoza se sitúa actualmente en los 10,1 euros por metro cuadrado de media.

De hecho, arrendar una vivienda en Zaragoza cuesta una media de 775 euros al mes. No obstante, estas subidas en el alquiler no han sido iguales en todas las zonas y barrios de la capital. Y es que, mientras en Arrabal, Las Fuentes, Centro o Torrero-La Paz ha subido más de un 3,6% con respecto al anterior trimestre; todavía es posible encontrar otras zonas en las que la subida no ha sido tan destacada.

Esta vez nos referimos a zonas más económicas como la que actualmente figura como uno de los barrios de Zaragoza más baratos para alquilar piso. Hablamos en este caso del barrio de la Magdalena. Una de las zonas más bohemias y alternativas de la ciudad, que cada vez está más de moda.

Uno de los aspectos más interesantes de esta zona de Zaragoza lo encontramos en su céntrica ubicación próxima a la Plaza del Pilar y a las principales calles comerciales de Zaragoza. Una localización con fácil acceso también a multitud de tiendas, bares, restaurantes y servicios, además de toda clase de bares y locales alternativos con conciertos, exposiciones y todo tipo de actividades culturales.

Este área también cuenta con buenas conexiones de transporte al centro de la ciudad. Pero sin duda, lo que más llama la atención es también ese precio mucho más económico que podemos encontrar en muchos de sus alquileres. De hecho, en Idealista es posible encontrar opciones desde los 450 euros al mes.

El barrio más barato de Zaragoza para alquilar piso

La primera opción de alquiler barato en La Magdalena la encontramos en la calle Manuela Sancho. Se trata de un estudio tipo loft, amueblado y acogedor, perfecto para una persona. Cuenta con un dormitorio, un pequeño balcón, cocina equipada, baño con plato de ducha, y además, tiene supermercados cercanos. Todo por un precio de 450 euros al mes.

Otra opción interesante es un tercer piso sin ascensor, reformado y con un estilo moderno. Este apartamento incluye un dormitorio, un salón con cocina equipada, y un baño, aunque no está amueblado. Además, tiene calefacción individual y aire acondicionado. El precio es de 520 euros al mes.

Alquiler de Estudio en calle de Manuela Sancho.

Por último, tenemos un apartamento de 32 metros cuadrados en la calle la Estrella. Dispone de un salón-comedor con dormitorio, una cocina amueblada con armarios y equipada con todo lo necesario. Está en una segunda planta con ascensor y la mensualidad es de 525 euros al mes.

Tres opciones mucho más asequibles que otras en Zaragoza, todas con una excelente ubicación, a pocos minutos del centro en coche o transporte público, ofreciendo la combinación perfecta de comodidad y precio.

Alquiler de Estudio en calle la Estrella.

A pesar de la subida general en los precios del alquiler, esta zona ofrece alternativas económicas y bien conectadas, con la ventaja de estar rodeada de una vibrante vida cultural y social.

Para aquellos que priorizan tanto el ahorro como la proximidad al centro, La Magdalena es una opción ideal, ofreciendo pisos asequibles que permiten disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, sin comprometer el presupuesto mensual.