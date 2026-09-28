Rescatan el cuerpo sin vida del desaparecido en el Pirineo aragonés: se trata de un varón de 69 años, vecino de Castellón

Un montañero español de 69 años, vecino de Vila Real (Castellón), ha sido localizado sin vida este lunes en las inmediaciones del Pico Gabieto, en el término municipal de Fanlo (Huesca), después de que se denunciara su desaparición en la zona de Gavarnie (Francia).

El Consulado General de España en Pau alertó este domingo, alrededor de las 20.10 horas, a la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca sobre la desaparición del montañero. El hombre había viajado el pasado 21 de septiembre hasta la zona de Gavarnie para realizar una ruta por cumbres de más de 3.000 metros.

Según la información facilitada por el Consulado, tenía previsto regresar el 26 de septiembre al vehículo que había dejado estacionado en el aparcamiento del Col des Tentes, pero no había vuelto al lugar.

Tras recibir el aviso, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 para participar en el dispositivo de búsqueda.

La localización se produjo este lunes alrededor de las 9.30 horas, en las inmediaciones del Pico Gabieto. El montañero había sufrido una precipitación de unos 200 metros y presentaba signos no compatibles con la vida.

El cuerpo fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Boltaña, donde esperaban los servicios funerarios para trasladarlo al Hospital Provincial de Huesca.

La operación de búsqueda se desarrolló de forma conjunta entre la Guardia Civil y los servicios de rescate franceses, con la participación de los CRS de la Policía Nacional francesa y la Unidad Aérea de la Gendarmería francesa.

El aviso permitió activar el dispositivo de rescate después de varios días sin noticias del montañero, que había iniciado su actividad en la vertiente francesa del Pirineo.