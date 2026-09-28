Encuentran el cadáver de un varón alemán en el embalse de Mequinenza (Zaragoza)

El cadáver de un varón de nacionalidad alemana ha sido encontrado en el embalse de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza, según ha informado el servicio de emergencias 112.

Según la información facilitada por el servicio de emergencias, el fallecimiento se habría producido por ahogamiento.

Por el momento, según nos informa la Guardia Civil, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el suceso, por lo que no han trascendido más detalles sobre el caso.

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