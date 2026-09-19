Muere un vecino de Fonz de 38 años al salirse de la carretera en Monzón (Huesca): era el único ocupante del vehículo

Un hombre de 38 años ha muerto esta mañana en un nuevo accidente de tráfico en las carreteras aragonesas.

Según ha informado Guardia Civil, el suceso se ha producido a las 8.15.

A esa hora, el turismo que conducía se ha salido en un tramo con curva a la izquierda.

Al parecer, el coche ha continuado recto por motivos que ahora se están investigando.

El accidente se ha registrado en el kilómetro 2,8 de la carretera A-1236 en sentido decreciente.

Es decir, en el término municipal de Monzón, en la provincia de Huesca.

El fallecido, natural de Fonz, era el único ocupante del coche.

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