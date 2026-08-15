Muere alcanzado por un rayo un pastor en la sierra de Sis (Huesca): se trata de un hombre de 54 años de La Ribagorza

Un hombre de 54 años, procedente de La Ribagorza, ha fallecido tras ser alcanzado por un rayo en la zona de sierra de Sis (Arén, Huesca).

La Guardia Civil recibió este viernes, sobre las 14:00 horas, un aviso en la central COS 062 de un particular que informaba sobre que una persona había sido alcanzada por un rayo, mientras realizaba labores de pastoreo.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó Greim de Benasque, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061.

Tras llegar a la zona y localizar al pastor, éste presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

El equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Barbastro, investiga las causas.