La Guardia Civil rescata el cuerpo sin vida de un hombre en el barranco de Chiniprés (Canfranc)

La Guardia Civil ha rescatado el cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones del barranco de Chiniprés (Canfranc).

El aviso se recibió este jueves a las 10:10 horas, por parte del 112 SOS Aragón en la Central Operativa de la Guardia Civil de Huesca. En este momento se advirtió de la aparición del cuerpo de una persona.

Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, se activó Greim de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061.

Tras la localización de la persona, ésta presentaba signos no compatibles con la vida, siendo evacuado y trasladado en la aeronave hasta el Cuartel Militar de Candanchú.

Posteriormente, el cuerpo fue transferido a los servicios funerarios, para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

El cuerpo hallado es de un varón, aunque por el momento no se dispone de más datos para su identificación.

Los hechos están siendo investigados por el equipo Territorial de Policía Judicial (EIPJ) de la Guardia Civil de Jaca.