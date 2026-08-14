El anuncio de Carlota a sus padres de que estaba embarazada desencadenó el doble crimen de Tauste

Carlota Sánchez, la hija mayor del matrimonio asesinado a cuchilladas este pasado fin de semana en Tauste (Zaragoza), actualmente en prisión junto a su pareja Luis Carlos por el doble crimen, está embarazada de cerca de cuatro meses.

Así se lo anunció a sus padres, Javier Sánchez y Esther Latorre, hace algo más de dos semanas en un céntrico restaurante de la localidad. Ese fue el motivo de la gran discusión que trascendió pocos días después del asesinato, según ha confirmado el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

El embarazo era algo que ni siquiera muchos de sus amigos y familiares sabían.

Desde ayer, Carlota y Luis Carlos están en la cárcel de Zuera. El abogado de su pareja ha anunciado que está estudiando recurrir el auto de prisión al considerar que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

En el caso de Carlota, sin embargo, no ha trascendido cuál va a ser su estrategia de defensa. Tampoco ha sido posible confirmar si también va a recurrir contra su ingreso en el centro penitenciario.

Por el momento, ninguno de los dos ha prestado declaración. Ni se han autoinculpado ni han señalado al otro, aunque desde la defensa de Luis Carlos ya se empieza a hablar del colombiano como una persona "muy influenciable".

Sus problemas de salud mental podrían terminar usándose como atenuante, pero la premeditación con la que aparentemente podrían haber acabado con la vida de sus padres podría romper su estrategia.

Los investigadores han podido confirmar que tanto ella como él dejaron sus móviles en su piso de Zaragoza para no ser geolocalizados en Tauste. Esto ya resulta especialmente significativo.

No obstante, las cámaras instaladas en la localidad los captaron con total claridad a escasos 800 metros de la casa de sus padres, situada en la ronda Val de Volvi.

Ella, ha contado el periodista Pablo Muñiz en el citado programa, vestía cami

Por el momento tendrán que responder por un delito de homicidio, castigado con entre 10 y 15 años de cárcel por víctima, pero la propia juez de Ejea de los Caballeros no descarta elevar la calificación a homicidio agravado (asesinato) si las pruebas van en esta dirección.

En este caso, las penas se elevarían a entre 15 y 25 años.

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