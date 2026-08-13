La juez manda a prisión a Carlota Sánchez y su novio Luis Carlos por el doble asesinato de Tauste

Agentes de la Guardia Civil en la puerta de los juzgados. Javier Belver EFE Tauste

Carlota Sánchez, hija del matrimonio asesinado en Tauste, y su novio, Luis Carlos, irán a prisión provisional -a la espera del juicio- como presuntos autores del delito.

Así lo ha decretado este jueves, 13 de agosto, la magistrada encargada de instruir el caso en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

Los dos detenidos han sido trasladados desde el cuartel de Valdespartera (Zaragoza) a los juzgados sobre las 9:00 horas. Durante el trayecto han ido en coches separados y sin que haya habido ningún contacto posible entre ellos.

Primero se le ha tomado declaración a Carlota Sánchez y, posteriormente, a Luis Carlos. Ambos, nuevamente, por separado para contrastar las coartadas.

Javier Sánchez, exsecretario general de UAGA, y su mujer, Esther Latorre fueron encontrados sin vida en el interior de su vivienda por la hermana de esta y su marido.

Ambos se personaron en el domicilio la noche del sábado tras no haber recibido noticias de la pareja.

No fue hasta la madrugada cuando se produjo el levantamiento de los cadáveres para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para realizar la autopsia y determinar las causas de la muerte.

Hasta lo que se pudo saber, los cuerpos sin vida de ambos presentaban signos de violencia y marcas de arma blanca además de estar en diferentes habitaciones.

Desde este instante, la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación por la que se ha detenido durante este lunes en Zaragoza a una de las hijas del matrimonio fallecido y a su actual pareja, un varón de origen colombiano, como presuntos autores del doble homicidio.

La pareja también tenía otra hija en común que en el momento de lo ocurrido se encontraba en Irlanda.

Como adelantó EL ESPAÑOL, el Instituto Armado estaba cercando al entorno de las víctimas ya que se tenía la sospecha de que habían entrado por la puerta sin la necesidad de forzar la entrada.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.