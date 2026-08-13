Detenido un hombre de 28 años por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca): ya se han calcinado 5.700 hectáreas

Un varón de 28 años ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil (Unidad Seprona) por su presunta implicación en el incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca). Por el momento, uno de los incendios forestales más virulentos de Aragón en lo que llevamos de verano y que todavía continúa activo.

De hecho, las hectáreas calcinadas ascienden ya a 5.700, situándolo detrás del fuego de Orés, que arrasó 15.400 hectáreas.

Según ha adelantado la agencia EFE, la detención del presunto culpable se produjo este miércoles 12 de agosto, tras localizar en el punto donde se originaron las llamas varios materiales de construcción procedentes de las obras de la A-132.

Estos elementos podrían estar relacionados con el inicio del fuego, de acuerdo con las mismas fuentes.

Por el momento las investigaciones continuan abiertas en un incendio que ha provocado el desalojo de más de 500 personas.

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