Muere un parapentista de 55 años tras sufrir un accidente en Canfranc, Huesca

Punta Bagüer, muy cerca de la estación de esquí de Astón y del Picon Canal Roya. Google Maps.

Un parapentista de 55 años falleció ayer tras sufrir un accidente mientras realizaba esta actividad en la zona de Punta Bagüer-Pico Canal Roya, en el término de Canfranc (provincia de Huesca).

Sobre las 10:25 horas, la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón comunicó a la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca el accidente. Tras recibir el aviso, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó al GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.

Los equipos de emergencia sobrevolaron la zona y localizaron al parapentista, que presentaba signos no compatibles con la vida. Posteriormente, fue evacuado hasta la helisuperficie de Jaca, donde se hicieron cargo de él los servicios funerarios para su traslado al Hospital Provincial de Huesca.

El fallecido era un varón de 55 años, vecino de Palma de Mallorca (Islas Baleares).

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