Luis Carlos, el novio de Carlota detenido por el doble crimen de Tauste, usó la regularización de Sánchez teniendo antecedentes

Luis Carlos Rivera, uno de los dos detenidos por el doble crimen de Tauste, usó la regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez a su llegada a Zaragoza pese a tener antecedentes.

Natural de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de los treinta y dos departamentos de Colombia, mantenía una relación sentimental con Carlota, la hija mayor del matrimonio asesinado a cuchilladas, arrestada también este lunes.

Entró a las Fuerzas Armadas en torno a 2020, y en la Marina llegó a tener un grado "muy importante", pero por motivos que no han trascendido, su vida terminó dando un giro de 180 grados.

Él mismo aseguraba en abril en las largas filas que se formaron en el Ayuntamiento de Zaragoza para conseguir los papeles necesarios para acogerse a la regularización que buscaba "salir de la situación precaria" en la que se encontraba desde hacía unos meses.

El proceso significaba para él "una gran oportunidad para empezar" y darle "un buen futuro" a su familia.

Se refería a su hija, el amor de su vida, de en torno a 7 años, a la que decía extrañar con todas sus fuerzas en sus redes sociales.

De ella se despidió en 2023. "No importa lo lejos que estemos hija, mis sentimientos y mi amor siempre te acompañarán", decía entonces.

Para él, una persona profundamente religiosa, Zaragoza era una ciudad que podía aportarle "muchas oportunidades". "Y yo también puedo hacerlo a la economía de este país que necesita talento humano. La vida da muchas vueltas y no sabes dónde vas a terminar", aseguraba a Heraldo de Aragón. Entonces llevaba alrededor de año y medio en la capital aragonesa.

Según informaciones del programa 'En Boca de Todos' de Cuatro confirmadas por fuentes cercanas a la familia, Luis Carlos tenía antecedentes.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón aseguran no tener constancia de en qué punto se encuentra su solicitud. Recuerdan, no obstante, que uno de los requisitos para ser aceptado en el proceso de regularización es estar libre de antecedentes.

Por tanto, por más que haya podido acogerse, su petición no debería terminar aceptándose, defienden desde la institución.

A disposición judicial

La 'huella digital' de Luis Carlos se pierde en los últimos meses. De hecho, en su perfil de Facebook aparece todavía como soltero.

En Instagram tiene dos. Uno de ellos acaba en 2024 e incluye un detallado repaso fotográfico sobre su pasado en la Infantería de Marina.

En los últimos meses vivía con Carlota en Zaragoza en un piso relativamente cerca del centro propiedad de los padres de ella.

Por el momento no ha trascendido cuál fue su papel en el crimen, ya que tanto él como su pareja, a los que se habría asignado un abogado de oficio, se han acogido en las últimas horas a su derecho a no declarar.

Todo apunta a que este miércoles pasarán a disposición judicial y quedarán en manos del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros, no descartándose que ambos sean llevados al domicilio, situado a las afueras de Tauste, para reconstruir los hechos.

Aunque a Luis Carlos no se le veía mucho por esta localidad, de apenas 7.000 habitantes, el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 informaba este martes de que tanto él como su pareja habrían protagonizado hace escasos dos fines de semana una acalorada discusión con Javier Sánchez y Esther Latorre.

Carlota padecía esquizofrenia y había tenido trastornos alimenticios y problemas con las drogas.

"No hacía caso a nadie", explicaban apenados sus vecinos.

De aquella "chica normal" que se crio en la localidad ya no quedaba nada. Según cuentan, empezó Medicina en la Universidad de Zaragoza y, tras un viaje a la India, "se transformó", dejando inacabados sus estudios.

Exhaustivo análisis de Criminalística

Este martes, los agentes de Criminalística seguían entrando y saliendo de la vivienda del matrimonio, una imagen que se viene repitiendo prácticamente a diario desde que trascendió el trágico suceso.

Las primeras informaciones, todavía no confirmadas por la Guardia Civil, apuntan a que el que fuera líder de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) habría muerto en el dormitorio principal, mientras que su mujer habría llegado hasta las escaleras de la vivienda.

Sería entonces cuando podría haberse producido un forcejeo con Carlota, que presentaba signos compatibles cuando se dio con ella en Zaragoza.

Otra de las grandes incógnitas es cómo y cuándo se desplazaron a Tauste y cometieron el crimen. Se da la circunstancia de que ninguno de los dos tenía coche en propiedad, por lo que o bien fueron ayudados por una tercera persona o se movieron en transporte público.

Si finalmente se confirma esta segunda hipótesis se abrirían otras preguntas. Entre ellas, qué hicieron y dónde estuvieron Luis Carlos y Carlota hasta poder coger el primer transporte de vuelta a Zaragoza, situada a unos 40 minutos.

Aunque la investigación sigue bajo secreto de sumario, el posicionamiento de sus teléfonos móviles deja poco lugar a dudas.

Mientras, Tauste trata de recomponerse. En las próximas horas terminarán los tres días de luto oficial declarados en señal de duelo. No obstante, según confirmaba su alcalde, Miguel Ángel Francés, la localidad tardará tiempo en pasar página.

Sobre todo, mientras siga abierta la investigación.