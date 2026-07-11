Muere el conductor de un vehículo al chocar contra un camión en Mequinenza (Zaragoza)

El conductor de un turismo ha fallecido en un accidente de tráfico en la N-211, a la altura de la localidad de Mequinenza, en Zaragoza.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el turismo ha chocado frontalmente contra un camión cuando circulaba por el punto kilométrico 305.

Agentes de la Guardia Civil han dado paso alterno en el lugar del siniestro. Por el momento, se desconocen las causas que han provocado este accidente.

Se trata de la tercera persona que pierde la vida en las carreteras aragonesas en este mes de julio, de especial trascendencia para el tráfico por el volumen de desplazamientos en las vacaciones de verano.

En todo el año, 32 personas han fallecido por accidentes de tráfico en vías interurbanas, una más que a estas mismas alturas del pasado año. Especialmente trágico fue el mes de junio, con 11 víctimas en siniestros al volante.

Minutos después, se ha producido otro accidente de tráfico en la carretera N-232, a la altura de Quinto, también en la provincia de Zaragoza, en el que tres personas han resultado heridas de carácter leve.