El incendio de Loporzano mantiene en alerta a la Sierra de Guara: han sido evacuadas 30 personas

El dispositivo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón Infoar sigue en alerta por el incendio de Loporzano.

El incendio se ha declarado en una zona montañosa del término municipal de Loporzano, muy próxima a la Sierra de Guara, lo que ha elevado la preocupación por una posible propagación del fuego hacia este espacio natural.

El Gobierno de Aragón, activó el sábado el Especial de Protección Civil de emergencias por incendios forestales (PROCINFO) y en la madrugada de este domingo 5 de julio, lo han elevado a Situación Operativa 2 - Nivel 2.

Durante la noche, debido al avance de las llamas han tenido que evacuar a los vecinos de la localidad de San Julián de Banzo y Chibluco, unas 30 personas. El incendio afecta en torno a 200 hectáreas.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), celebrada a las 22.00 en el Centro de Emergencias 112 Aragón, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha señalado que el incendio, declarado a las 16.20 en el término municipal de Loporzano, continúa en situación operativa 1, nivel 1, y que todavía es pronto para evaluar tanto la superficie afectada como el alcance definitivo del siniestro.

No obstante, ha destacado que el fuego comenzó "con mucha fuerza", pero que el despliegue de once medios aéreos y numerosas cuadrillas ha permitido frenar su avance, de modo que la evolución durante las últimas horas resulta "más favorable" gracias al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad.

Reunión del CECOP esta noche en la sala de crisis del 112. DGA

Biendicho ha subrayado además que en ningún momento han estado en riesgo los núcleos de población del municipio de Loporzano.

Durante la noche, los esfuerzos se centrarán en atacar la cabeza del incendio, una vez consolidados los trabajos en el flanco izquierdo y en la parte trasera del flanco derecho. El consejero ha advertido, sin embargo, de que el perímetro del fuego todavía no está cerrado, por lo que ha apelado a la prudencia y ha avanzado que este domingo, a las 10.00, se celebrará un nuevo CECOP para analizar la evolución del incendio y realizar una valoración más precisa de la situación.

Las llamas han obligado a cortar la carrtera HU-V-3302 desde Barluenga a San Julián de Banzo.

Amplio operativo

Desde el primer momento se ha movilizado un amplio dispositivo de extinción ante el riesgo de propagación de las llamas.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado numerosos medios aéreos y terrestres del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, entre ellos cinco brigadas helitransportadas con base en Brea, Ejea, Bailo, Boltaña y Alcorisa, cada una de ellas apoyada por su correspondiente helicóptero.

También trabajan en la zona cinco brigadas terrestres, cinco autobombas y un helicóptero de coordinación.

Al operativo se han sumado asimismo recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, se ha movilizado la BRIF de Lubia, además de un avión FOCA y dos aviones anfibios ligeros, que colaboran en las labores de control y extinción del fuego junto a los efectivos autonómicos.