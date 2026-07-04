Un herido tras chocar un camión y un turismo en la A-127 a la altura de Ejea de los Caballeros

Un hombre ha resultado herido este viernes, 3 de julio, tras la colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 31,5 de la carretera A-127, a la altura de Ejea de los Caballeros.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos del Servicio de Bomberos de la Diputación de Zaragoza con una bomba urbana ligera y una bomba urbana pesada. Los bomberos han tenido que rescatar al conductor del turismo, que había quedado atrapado en el interior del vehículo como consecuencia del impacto.

El aviso del accidente se ha recibido a las 17.30 horas. Una vez liberado, el herido ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

En el operativo también han participado efectivos del 061, de la Guardia Civil y de la Policía Municipal.