Golpe a un peligroso grupo juvenil en Zaragoza: detenidos 12 miembros "tremendamente activos" de la banda latina DDP

Nuevo golpe a una de las bandas latinas más peligrosas de Zaragoza. La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a doce personas por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, usurpación de bien inmueble y defraudación de fluido eléctrico.

Los detenidos formaban en Zaragoza un “coro” de los Dominican Don't Play "tremendamente activo", habiéndose visto involucrados en múltiples enfrentamientos con otras bandas rivales tales como los Black Panther o los Trinitarios.

Según informa la Policía Nacional, la investigación comenzó hace varios meses cuando los agentes especializados en grupos juveniles y violentos detectaron un importante incremento de la actividad de la organización especialmente en los distritos de Delicias y San José de Zaragoza, así como un aumento significativo en el número de integrantes del citado coro.

Según los agentes, el “coro”, formado principalmente por los 12 arrestados, estaba muy cohesionado y estructurado, habiendo una repartición clara de las tareas dentro del grupo.

Habrían ido asentándose progresivamente en distintas zonas de la ciudad de Zaragoza, ejerciendo gran influencia entre los jóvenes.

Tráfico de drogas y delitos contra la propiedad

Los investigadores han podido constatar que la forma de financiación de este grupo era principalmente el tráfico de drogas y delitos contra la propiedad.

El operativo policial culminó con la detención de doce personas y la práctica de dos registros domiciliarios en la ciudad de Zaragoza, fruto de los registros practicados los agentes han incautado diversos efectos.

Entre ellos se encontraban armas blancas e instrumentos peligrosos, armas de fuego simuladas, sustancias estupefacientes y útiles destinados al tráfico como balanzas de precisión, pañuelos tipo bandana, varios vehículos de movilidad personal (VMP) y diversos dispositivos tecnológicos que están siendo analizados.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretando el titular del Tribunal de Instancia de Zaragoza, Sección de Instrucción, Plaza 1, prisión provisional para siete de los detenidos. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

El operativo policial fue desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información y la Brigada Regional de Información de Zaragoza, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Zaragoza, Sección de Instrucción, Plaza 12.