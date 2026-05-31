Muere una montañera finlandesa al resbalarse y caer 500 metros en un pico de Sallent de Gállego (Huesca)

Pico Balaitus, en el término municipal de Sallent de Gállego

Una montañera finlandesa, de 42 años, ha fallecido al sufrir un accidente de montaña en el pico Balaitus, en el término municipal de Sallent de Gállego.

Esta mujer se encontraba realizando un descenso junto a otro hombre, también procedente de Finlandia, cuando cayó unos 500 metros tras resbalar por la nieve.

Inmediatamente, se activó el Greim de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar a la montañera precipitada, el operativo comprobó que presentaba signos no compatibles con la vida.

El cuerpo de la montañera pudo ser evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, para posteriormente ser llevada por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.