Un incendio en Arén (Huesca) obliga a desplazar autobombas y helicópteros y corta una carretera

Declarado el primer incendio forestal de importancia en Aragón, dos semanas antes de comenzar la campaña de máxima activación por el verano.

El operativo antiincendios está desplazado en las proximidades de Arén (Huesca) para sofocar un fuego detectado alrededor de las 13.30 horas.

Como consecuencia, la carretera N-230 ha tenido que ser cortada entre Arén y Puente de Montañana, ya que el fuego se ha ocasionado justo a escasos metros de la calzada.

Hasta la zona se han desplazado distintos medios del Infoar, como tres autobombas, cinco brigadas terrestres, dos helicópteros y nueve agentes de protección de la naturaleza.

Además, también están trabajando bomberos de Diputación de Huesca y la Generalitat de Cataluña, y dos medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica.

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