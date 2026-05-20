Detenidas siete personas en una operación policial para frenar los robos con fuerza en Las Delicias en Zaragoza

Imagen de archivo de un robo con fuerza en Las Delicias PN

La Policía Nacional sigue poniendo coto a los robos con fuerza en el barrio de Las Delicias. Hace aproximadamente un mes que este tipo de robos, especialmente, con 'alcantarillazos', se han ido sucediendo en este barrio de Zaragoza. Ante estos hechos, la Policía Nacional ha desplegado la Operación Mangosta para prevenir y perseguir robos con fuerza.

Las actuaciones han permitido detener a seis personas relacionadas con tres hechos diferentes y a una séptima gracias a la colaboración ciudadana.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 19.20 del 18 de mayo, cuando agentes de Seguridad Ciudadana identificaron en la calle Sangenis a un hombre que coincidía con el perfil de un reincidente en robos con fuerza.

Durante la identificación y gestiones realizadas por los agentes, comprobaron que este individuo habría fracturado la cristalera y sustraído la caja registradora de una peluquería en el Paseo Calanda unos días antes, por lo que procedieron a su detención como presunto responsable de un robo con fuerza en establecimiento.

La actividad siguió para los agentes ya que horas después, sobre las 07.00 del 19 de mayo, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, acudieron a un aviso por robo en un autoservicio de frutas y verduras ubicado en Avenida de Madrid.

Ahí localizaron el escaparate fracturado y detuvieron a cuatro personas poco después de los hechos gracias a la descripción facilitada por un testigo y a la rápida respuesta policial.

Dos de los detenidos presentaban lesiones compatibles con fractura de cristal y entre sus pertenencias portaban productos sustraídos del establecimiento.

La tercera actuación se produjo a las 23.50 de ese mismo día. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta sorprendieron in fraganti a un hombre en el interior de una farmacia situada en Don Pedro de Luna, oculto tras un expositor y portando dinero en efectivo presuntamente sustraído del establecimiento. Los policías observaron además daños en puertas y caja registradora.

Finalmente, sobre las 04.00 del 20 de mayo, agentes, también de Seguridad Ciudadana, detectaron un vehículo con una ventanilla fracturada en calle Alcañiz.

En el interior localizaron in fraganti a un hombre y junto al turismo se halló una arqueta presuntamente utilizada para romper el cristal. Procedieron a la detención de esta persona como presunto responsable de un robo con fuerza en interior de vehículo.

La Policía Nacional mantiene activo este dispositivo preventivo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir de forma específica los delitos patrimoniales en Zaragoza.