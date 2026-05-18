Detenido por enésima vez a un multirreincidente especializado en el método del "alcantarillazo": ya acumula 61 detenciones

Agentes de la Policía Nacional han vuelto a detener a un hombre de 34 años acusado de varios robos con fuerza cometidos en establecimientos del barrio zaragozano de Las Delicias. El sospechoso utilizaba presuntamente el conocido método del "alcantarillazo", consistente en fracturar escaparates y cristales con tapas de alcantarilla.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Delicias, que ha logrado esclarecer tres robos con fuerza registrados entre los días 13 y 14 de mayo en distintos comercios de la zona. Todos ellos seguían un patrón delictivo similar.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 23.00 horas del 13 de mayo en un establecimiento hostelero de la calle Desiderio Escosura. Un testigo avisó de la presencia de dos individuos merodeando junto al local y posteriormente detectó daños compatibles con un robo mediante fractura de cristal.

El propietario del negocio denunció la sustracción de la caja registradora y de unos 380 euros en efectivo.

Horas después, sobre las 05.30 horas del 14 de mayo, se produjo un segundo robo con fuerza en otro establecimiento situado en Vía Universitas. La alerta llegó a través de una central receptora de alarmas, que informó de la presencia de dos personas intentando acceder al interior del local.

Las cámaras de videovigilancia captaron cómo dos individuos rompían el cristal utilizando una alcantarilla. Uno de ellos accedió al establecimiento para llevarse la caja registradora antes de abandonar rápidamente el lugar.

Cuando los agentes de Seguridad Ciudadana acudieron al aviso localizaron a uno de los sospechosos en las inmediaciones. Los policías observaron cómo cambiaba bruscamente de dirección al detectar la presencia policial.

De forma paralela, durante las batidas realizadas por la zona, fue localizado el segundo implicado y posteriormente se recuperó la caja registradora sustraída.

Por estos hechos fueron detenidos dos hombres acusados de un delito de robo con fuerza. Uno de ellos es el multirreincidente ahora investigado, mientras que el segundo arrestado quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

Las pesquisas posteriores permitieron además relacionar al principal detenido con un tercer robo con fuerza en grado de tentativa cometido en una frutería de la calle Castilla.

En relación con este último hecho también fue arrestada una tercera persona, que quedó igualmente en libertad con cargos después de pasar a disposición judicial.

Los investigadores determinaron además que en los robos actuaban habitualmente dos personas de manera coordinada. Mientras una vigilaba el entorno, la otra accedía al interior de los establecimientos.

El objetivo principal de los asaltos era la sustracción de cajas registradoras, utilizando para ello fracturas de cristales mediante alcantarillas o forzando los accesos a los locales.

Un historial delictivo con 61 detenciones

La Policía Nacional destaca la elevada reincidencia del principal detenido, al que le constan 61 detenciones policiales, 17 de ellas realizadas durante este año.

La reiteración de este tipo de delitos y los daños ocasionados en escaparates y comercios han generado preocupación entre comerciantes y vecinos del distrito de Delicias, que denuncian un aumento de la sensación de inseguridad en el barrio.

El arrestado pasó el 15 de mayo a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia. La autoridad judicial decretó posteriormente su ingreso en prisión provisional.