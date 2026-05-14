Arden varios contenedores cerca de la Aljafería (Zaragoza): el fuego ha afectado a una furgoneta

En la madrugada de este jueves, 14 de mayo, han ardido dos grupos de contenedores situados en dos calles diferentes del barrio La Almozara, junto al palacio de la Aljafería.

A las 5.30 horas, un aviso al 080 alertaba de que había contenedores ardiendo tanto en la calle Braulio Foz como en la calle Los Diputados, donde el fuego ha afectado a una furgoneta estacionada en esta segunda vía. Salvo este vehículo, no ha habido que lamentar más daños materiales.

Hasta el lugar se han desplazado una bomba urbana ligera y dos bombas nodrizas, además de Policía Local y los servicios de Limpieza.

Los Bomberos han estado trabajando en la extinción del fuego alrededor de una hora, evitando que el incendio afectara a los locales y viviendas próximas, además de al mobiliario urbano y los vehículos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado este tipo de actos vandálicos que suponen un peligro importante para los vecinos y para los propios bomberos y policías que acuden a la llamada, sin contar los daños materiales que generan.

"Recordamos que quemar un contenedor es una infracción penal que pone en riesgo la vida de las personas y daña propiedades privadas y mobiliario urbano municipal", han matizado desde el consistorio.