Arden varios contenedores cerca de la Aljafería (Zaragoza): el fuego ha afectado a una furgoneta
Al lugar se han desplazado una bomba urbana ligera y dos bombas nodrizas, además de Policía Local y los servicios de limpieza.
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En la madrugada de este jueves, 14 de mayo, han ardido dos grupos de contenedores situados en dos calles diferentes del barrio La Almozara, junto al palacio de la Aljafería.
A las 5.30 horas, un aviso al 080 alertaba de que había contenedores ardiendo tanto en la calle Braulio Foz como en la calle Los Diputados, donde el fuego ha afectado a una furgoneta estacionada en esta segunda vía. Salvo este vehículo, no ha habido que lamentar más daños materiales.
Hasta el lugar se han desplazado una bomba urbana ligera y dos bombas nodrizas, además de Policía Local y los servicios de Limpieza.
Los Bomberos han estado trabajando en la extinción del fuego alrededor de una hora, evitando que el incendio afectara a los locales y viviendas próximas, además de al mobiliario urbano y los vehículos.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado este tipo de actos vandálicos que suponen un peligro importante para los vecinos y para los propios bomberos y policías que acuden a la llamada, sin contar los daños materiales que generan.
"Recordamos que quemar un contenedor es una infracción penal que pone en riesgo la vida de las personas y daña propiedades privadas y mobiliario urbano municipal", han matizado desde el consistorio.