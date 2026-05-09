Pillan por segunda vez a un hombre conduciendo sin carné en Huesca: no tenía permiso por falta de puntos

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, procedió a la investigación de una persona como supuesta autora de dos delitos contra la seguridad, al conducir en dos ocasiones un vehículo a motor con la pérdida de vigencia del permiso de conducción por la pérdida total de los puntos asignados, ocurridos en la comarca de Los Monegros.

El pasado mes de febrero, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Tardienta, tras observar la comisión de una infracción de tráfico, procedieron a dar el alto a un vehículo a motor, cuyo conductor le constaba en los archivos informáticos de la DGT, la situación irregular del permiso de conducción de dicho conductor.

Posteriormente, el pasado mes de marzo, el mismo conductor, tras haber cometido otra infracción de tráfico conduciendo un vehículo a motor, fue parado para su identificación por una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Grañen. Al citado conductor, le seguía constando la misma situación irregular de su permiso de conducción.

El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, se hizo cargo de la investigación de ambos hechos. Los agentes corroboraron que al citado conductor le constaba en los archivos informáticos de la DGT, una pérdida de vigencia de su permiso de conducción al haber agotado la totalidad de los puntos asignados, sin haber realizado el preceptivo curso de sensibilización y reeducación vial necesario para su recuperación.

Finalmente, el GIAT procedió el pasado 22 de abril a la investigación del conductor como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial, siendo un varón de 48 años y vecino de la comarca de Los Monegros.

El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las diligencias, que fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 3 de Huesca, debiendo el investigado personarse ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.

El sistema de permiso por puntos, tiene como objetivo el reducir la siniestralidad en carretera, por lo que establece un crédito inicial que puede verse minorado por la comisión de infracciones. Una vez agotado dicho saldo, la Administración declara la pérdida de vigencia del permiso de conducción, quedando el titular inhabilitado para conducir hasta la superación de los procedimientos de recuperación establecidos.

Desde el punto de vista jurídico, conducir en estas circunstancias puede conllevar penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, en función de la gravedad del caso y la reincidencia. Así mismo, esta conducta incrementa el riesgo para la seguridad vial, al tratarse de conductores que han acumulado infracciones previas que evidencian comportamientos potencialmente peligrosos.