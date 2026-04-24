Detenido un hombre por atacar a su pareja con un arma blanca en Zaragoza: la víctima ha sido hospitalizada de urgencia

Un hombre ha sido detenido en Zaragoza después de agredir a su pareja con un arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar el día 23 de abril, sobre las 19.00 horas, en la calle Concepción Arenal, donde se produjo una agresión con arma blanca.

La víctima, otro hombre, fue trasladada con urgencia al Hospital Universitario Miguel Servet con pronóstico reservado.

Los agentes procedieron a la detención de un hombre, pareja de la víctima, como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar.

La investigación está siendo llevada a cabo por el Grupo de Homicidios.

Al tratarse ambos de hombres, no se trata de un episodio de violencia de género, sino de malos tratos en el ámbito familiar o violencia doméstica.