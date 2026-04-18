Detienen a cinco personas por dos robos distintos: sucedió en una diferencia de 5 minutos en la misma calle de Delicias

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas responsables de dos robos con fuerza cometidos en distintos puntos de la ciudad con apenas cinco minutos de diferencia.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado viernes 17 de abril, cuando indicativos de Seguridad Ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 ante dos avisos prácticamente simultáneos por intentos de robo en establecimientos hosteleros.

El primero de los sucesos se produjo sobre las 2.25 en la calle Bolivia (en el barrio de Delicias), donde un ciudadano alertó de la presencia de tres hombres tratando de forzar el acceso a un local mediante el uso de una palanca.

A la llegada de los agentes, los sospechosos emprendieron la huida, siendo interceptados a escasos metros gracias a la rápida coordinación policial. En el lugar se recuperó la herramienta utilizada para forzar la puerta, una palanqueta, que presentaba daños evidentes.

Apenas unos minutos después, en torno a las 2:30, se recibió un nuevo aviso por un robo con fuerza en un establecimiento de alimentación en otra zona de la ciudad. El propietario del local, que había detectado la intrusión a través de las cámaras de seguridad, siguió a los presuntos autores mientras alertaba a la Policía Nacional.

Los agentes lograron interceptar a un hombre y una mujer en las inmediaciones, recuperando diversos productos sustraídos y herramientas utilizadas para cometer el robo.

Desde el cuerpo destacan que la rápida respuesta fue posible gracias a la colaboración ciudadana, ya que los avisos inmediatos al 091 permitieron a los agentes actuar con rapidez y eficacia ante ambos hechos, ocurridos de forma prácticamente simultánea, facilitando la localización y detención de los implicados.

Tres de los detenidos, casi todos con antecedentes policiales por hechos similares, fueron puestos ayer a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos. Los otros dos detenidos han pasado esta mañana.