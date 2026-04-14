Encuentran un cuerpo sin vida en la ribera del río Gállego a su paso por Movera (Zaragoza)

Un cuerpo sin vida ha sido localizado en la tarde de este jueves en la ribera del río Gállego a su paso por la localidad de Movera, en Zaragoza.

Según fuentes consultadas de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, el aviso se ha producido sobre las 18.00 cuando un ciudadano ha llamado al CIMACC 091. El protocolo policial ha sido activado de inmediato.

El área ha sido acordonada para facilitar el trabajo de los agentes de Policía Nacional y de la Comisión Judicial.

Por el momento no se ha podido confirmar la identidad de la persona fallecida ni su edad. En este momento la Brigada de Policía Científica está trabajando para esclarecer los hechos.

Los equipos de emergencia y las unidades coordinadas de búsqueda han intervenido en el dispositivo, si bien todavía no han trascendido más detalles sobre el operativo ni sobre el estado en el que se encontraba el cuerpo.

Las autoridades han confirmado que se ha establecido un operativo en el que participa el Grupo de Homicidios y se está a la espera de la información oficial del grupo de desaparecidos, que será la que permita confirmar la identidad del cuerpo.

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