La Guardia Civil frena una macroquedada para carreras ilegales con "un influencer": 120 identificados y 25 sanciones

La Guardia Civil ha disuelto en La Rioja una concentración de vehículos en la que pretendían realizar carreras ilegales, con la participación de numerosos conductores procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Navarra, Castilla y León, Cantabria, Madrid y La Rioja.

El operativo se saldó con la identificación de 120 personas y la tramitación de 25 expedientes sancionadores por diferentes infracciones. Entre ellas, infracciones graves en materia de seguridad vial, un expediente por porte de arma prohibida y dos por conducción con presencia de drogas en el organismo.

La actuación fue posible gracias a la vigilancia constante en internet por parte de especialistas de la Guardia Civil. Mediante este seguimiento, los agentes detectaron una convocatoria en redes sociales y aplicaciones de mensajería para reunir a aficionados al motor con la finalidad de realizar exhibiciones y competiciones clandestinas en distintos polígonos industriales de La Rioja.

En la convocatoria se instaba a jóvenes aficionados al motor a participar en una “quedada” para convertir viales públicos en escenarios de competición clandestina. Incluso se anunciaba la presencia de un “influencer” para dar mayor visibilidad a las “lanzadas” (carreras de aceleración).

Las primeras gestiones permitieron situar el punto inicial de encuentro en el aparcamiento de un centro comercial de Logroño. Ante la previsión de desplazamientos a otras zonas, se estableció un dispositivo preventivo de vigilancia y control en varios polígonos industriales de la región.

Como resultado, los agentes observaron la llegada de un elevado número de vehículos al punto de encuentro. Algunos participantes realizaron maniobras de exhibición como derrapes, aceleraciones bruscas y quemado de neumáticos, generando situaciones de riesgo para asistentes y usuarios de la vía.

Posteriormente, los vehículos abandonaron el lugar en grupo y se dirigieron hacia el polígono industrial El Sequero, en Agoncillo, donde los agentes procedieron a su disolución mediante una actuación coordinada.

Parte de los participantes se desplazó después a otro polígono industrial en Navarrete, donde se detectaron carreras ilegales y maniobras de conducción peligrosa conocidas como “drifting” o “donuts”, extremadamente peligrosas. En una de ellas, se detectó a un ocupante sacando parte de su cuerpo fuera del vehículo sin ningún tipo de sujeción, con el consiguiente riesgo de caída a la vía.

Actualmente, la Guardia Civil continúa analizando el material gráfico obtenido durante el operativo para identificar e investigar a los conductores que pudieran haber cometido infracciones graves o delitos contra la seguridad vial.

En el dispositivo participaron agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), el Servicio de Información, patrullas de Seguridad Ciudadana y unidades del Sector de Tráfico de La Rioja y Navarra.