Hallan el cuerpo sin vida de Dámaso Miguel, desaparecido en Fraga: fue encontrado en las Cuencas Mineras de Teruel

Trágico desenlace de la búsqueda del vecino de Fraga, Dámaso Miguel Vera, de quien este mismo miércoles no se conocía ninguna información de su paradero. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida en la Comarca de las Cuencas Mineras de Teruel.

Este miércoles se tuvo conocimiento de la desaparición de este joven de 28 años, lo que supuso una gran movilización en redes sociales, así como de voluntarios para hacer batidas. A primera hora del día, la Guardia Civil recibió el primer aviso y la correspondiente denuncia por la desaparición de este joven vecino de Fraga, natural de Zaragoza.

Inmediatamente, se estableció dispositivo de búsqueda integrado por patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, Unidad Aérea de Huesca, Policía Local de Fraga, helicóptero del 112 del Gobierno de Aragón, Protección Civil de la Comarca del Bajo Cinca, Bomberos de la DPH y agentes de Protección de la Naturaleza de la DGA.

Dispositivo desplegados en la búsqueda de Dámaso Miguel E. E.

Además, desde el Ayuntamiento de Fraga se organizó una batida con hasta 50 voluntarios de la zona, dando como resultado negativo durante el resto de la jornada de este miércoles. La búsqueda por la zona se ha reanudado a las 8.00 de este jueves.

Paralelamente, la Guardia Civil de Fraga se dispuso a investigar la desaparición. Fruto de esas labores realizadas se pensó que podía encontrarse en la provincia de Teruel. Ante esta posibilidad los agentes se pusieron en contacto con la Central COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel.

Finalmente, hacia las 09,30 horas de este jueves, la Guardia Civil ha localizado en la comarca de Las Cuencas Mineras de Teruel, al joven desaparecido.

A pesar de ello, se ha tenido que dar la triste noticia de que su cuerpo presentaba signos no compatibles con la vida. Del cuerpo, se ha hecho cargo los servicios funerarios, siendo trasladado al Instituto de Medicina Legal de Teruel.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, investiga las posibles causas, para su esclarecimiento.