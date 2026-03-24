La Guardia Civil investiga a un conductor por homicidio imprudente: murió una persona y hubo tres heridos graves

Imagen del accidente de tráfico en Maella el pasado 30 de enero Guardia Civil

La Guardia Civil de Tráfico investiga a un hombre de 54 años como presunto autor de un homicidio por imprudencia y tres de lesiones graves.

El pasado 30 de enero tuvo lugar un siniestro vial en la N-211 (Maella) entre dos vehículos que se saldó con un fallecido, tres heridos graves y un menor, de tres meses, ileso.

Ante este trágico accidente de tráfico, agentes del Equipo de Investigación de Siniestros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil procedieron a la investigación el pasado 11 de marzo de un hombre de 54 años, de nacionalidad española, como autor del siniestro.

El siniestro consistió en una colisión frontal entre dos turismos. El conductor investigado arrojó resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Las diligencias por estos hechos han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente del término municipal de Caspe.

El homicidio imprudente en España, tipificado en el art. 142 del Código Penal, se castiga según la gravedad de la negligencia, con penas de prisión de 1 a 4 años por imprudencia grave, y penas de multa (3 a 18 meses) por imprudencia menos grave.

Además, pueden imponerse inhabilitaciones profesionales, o privación del derecho a conducir o portar armas, pudiendo aumentarse las penas de prisión hasta 9 años, en caso de haber múltiples víctimas.

Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reiteran la necesidad de mantener una conducción responsable y atenta en todo momento para garantizar la seguridad vial.