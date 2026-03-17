"Hay una trama económica que desemboca en un homicidio": la Guardia Civil investiga el móvil tras el crimen de Barbastro

24 horas de que saliese a la luz el crimen acontecido en Barbastro el 17 de enero, la Guardia Civil trata de unir los cabos que puedan quedar tras el asesinato de María Paloma B. Entre ellos, un presunto delito económico, por el que la actual pareja de la víctima le habría estado robando dinero tanto a ella como a su tío.

Estas son las primeras novedades que se están conociendo tras levantarse el secreto de sumario de un caso que ocurrió hace dos meses, pero que estalló después de que el pasado viernes fueran detenidas dos personas, el marido de la víctima y la actual pareja de ella. La relación entre ellos todavía no se ha dado a conocer.

Al principio, todo pareció un suicidio, pero los investigadores encontraron indicios suficientes como para sospechar de un posible delito de asesinato, como ha explicado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

“Se empezó a cerrar el círculo de investigación y se pudo delimitar que tanto su pareja actual como su expareja estaban en una trama de enriquecimiento con el patrimonio tanto de la víctima como de su tío, en situación de vulnerabilidad y dependiente. Se ha levantado sólo parcialmente el secreto del sumario, pero ya se va sabiendo que hay una trama económica que desemboca o desencadena también en un delito de homicidio”, ha desgranado Beltrán.

La actual pareja fue enviada a prisión, mientras que el marido quedó en libertad, con la obligación de personarse en los juzgados de Barbastro dos veces al mes.

“La investigación se centra fundamentalmente en dos personas, el que está ingresado en prisión y el que está en libertad con cargos, para tratar de delimitar el alcance de cada una en el ámbito económico y luego la parte ejecutora, quién o quiénes o de qué manera hubo responsabilidades en el asesinato sobre la mujer”, incide el delegado del Gobierno.

A diferencia del crimen de Plasencia de Jalón, donde “había cámaras en el entorno”, en esta ocasión “no hay evidencias tan claras”.

“La Guardia Civil siempre mantiene una investigación sobre cualquier hecho que suponga un fallecimiento. Se practica una inspección ocular y se obtiene una serie de conclusiones. Esas conclusiones han derivado que no es una muerte accidental, sino violenta”, ha apuntado Antonio Orantos, jefe de la zona de la Guardia Civil de Aragón.