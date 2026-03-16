Un posible ajuste de cuentas y "ensañamiento": todos los detalles de la investigación de la muerte de un joven de 29 años

Detención de uno de los implicados en el asesinato de un joven en Plasencia de Jalón Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos responsables del asesinato de Plasencia de Jalón, en Zaragoza.

La Guardia Civil ha detenido a tres implicados como presuntos autores del asesinato del joven de 29 años, Beni, en Plasencia de Jalón (Zaragoza). El asesinato causó conmoción ante el hallazgo del cuerpo calcinado a 300 metros de su vehículo, que se encontraba en las mismas condiciones.

El pasado 2 de diciembre de 2025, unos vecinos hallaron de forma casual el cadáver de un varón en un paraje de la localidad de Plasencia de Jalón, próximo a una planta fotovoltaica.

Ante estos hechos, la Guardia Civil comenzó una "exhaustiva" investigación 'Heliosencia', de la que han contado los detalles este lunes en rueda de prensa en la Comandancia de la Guardia Civil.

En ella han estado presentes el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el general jefe de la 8ª Zona de Aragón, Antonio Jesús Orantos Míguez; el coronel de la Comandancia de Zaragoza, Rafael Campos; el teniente coronel, Óscar Vergara, Jefe de Policía Judicial de Zaragoza.

Según ha detallado, el teniente coronel Vergara, tras el conocimiento de los hechos abrieron una investigación "inmediata" ante los "aspectos de crueldad" que presentaba el escenario del crimen.

Hasta el lugar se personó Policía Judicial, criminalística y laboratorio de la Policía Judicial y personal de la Unidad Orgánica para trabajar durante "días y semanas" en el paraje 'La Lomaza' de placas fotovoltaicas donde se encontró el cuerpo y el vehículo.

Durante la investigación y examen de la zona también se contó con drones para mapear la zona, así como miembros de los GEAS, ante la relevancia que cobró una balsa de la zona.

Según ha explicado el teniente coronel, la importancia de este punto se debió a que a metros de este enclave se halló un terminal perteneciente a la víctima.

Además del profundo examen que se dio al paraje, los investigadores también se entrevistaron con familiares y contactos que mantuvo ese día para poder esclarecer los hechos.

Premeditación y deudas

Durante estos meses, la Guardia Civil, bajo la supervisión de la jueza titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina, ha desarrollado una investigación que derivó la pasada madrugada del 12 de marzo con la detención de tres personas.

Los investigadores han desarrollado durante estos meses varias líneas de investigación que han concluido en la “presunta” atribución de la autoría del crimen a los detenidos y, en los registros efectuados tras su detención, se ha incautado nuevo material que se presume pueda reforzar las primeras conclusiones y aportar mayor carga probatoria para el esclarecimiento del mismo.

La información recabada en esta operación por parte de los investigadores, sumada a la reconstrucción de los hechos, ha permitido conocer cómo podrían haberse desarrollado los hechos la noche del pasado 2 de diciembre.

La Guardia Civil ha determinado que la víctima se reunió con sus agresores y, tras trasladarse a un camino ubicado en el término municipal de Plasencia de Jalón, recibió varios disparos de arma de fuego cuando trataba de huir de ellos, siendo esta la causa de su muerte.

Posteriormente, los presuntos culpables trasladaron el cuerpo hasta el lugar donde fue hallado sin vida y prendieron fuego a su cuerpo.

El teniente coronel ha señalado que de la investigación también se ha determinado que "no cabe ninguna duda de que hay intencionalidad clara". Por lo que existía "premeditación" en los hechos.

El móvil que barajan habla de un tema de deudas por dinero y drogas. Si bien los investigadores no descartan otras hipótesis.

Operación policial en 5 localidades

En la madrugada del 12 de marzo, la Guardia Civil desarrolló un operativo policial, robusto y complejo, para detener a los “presuntos” autores en Sabiñánigo (Huesca), Lumpiaque (Zaragoza) y Paterna (Valencia).

De forma casi simultánea se efectuaron cinco registros en las localidades zaragozanas de Lumpiaque, Bárboles y Grisén, así como en Paterna (Valencia).

En las inspecciones de dichos inmuebles se localizaron numerosas armas de fuego, armas blancas, munición de distintos calibres, 12.000 euros en efectivo, distintas cantidades de estupefacientes, tales como marihuana, metanfetamina, sustancia de corte y elementos para la distribución de las sustancias estupefacientes.

A los tres detenidos, tres varones españoles de 23, 37 y 53 años se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal y asesinato. A dos de ellos, se les imputa, además, un delito de tenencia ilícita de armas.

Al principal autor del hecho, se le imputa otro delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Quedaron a disposición judicial el sábado 14 de marzo, decretándose el ingreso en prisión de todos ellos.