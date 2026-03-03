La Guardia Civil investiga por homicidio imprudente a un conductor que atropelló a un peatón de 65 años en Jaca

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, investigó a un conductor como posible autor de un supuesto delito de homicidio imprudente, al estar implicado en un siniestro vial con resultado de una persona fallecida, ocurrido en el término municipal de Jaca.

El pasado día 20 de febrero, ocurrió un siniestro vial en la autovía A-23 en el término municipal de Jaca (Huesca). Fue un atropello por parte de un turismo, a un operador de grúa (peatón) que se encontraba auxiliando a un tercer vehículo averiado, con el resultado de una persona fallecida de 65 años, vecina de la comarca de La Jacetania, siendo trasladado su cuerpo por los servicios funerarios al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

En el lugar de los hechos, los agentes realizaron pruebas de detección de alcohol y drogas, al conductor implicado, arrojando éste resultado negativo en ambas pruebas.

Posteriormente, se procedió a la investigación del citado conductor, como posible autor de un delito de homicidio imprudente, siendo un varón de 69 años y vecino de Pamplona.

La UNIS del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las diligencias que fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Jaca, debiendo el conductor investigado personarse ante la Autoridad Judicial que ésta lo estime oportuno.

El delito por imprudencia, utilizando vehículo a motor, que causare la muerte de otro, está tipificado en el artículo 142 del vigente código penal, penado con prisión de 1 a 4 años y privación del derecho a conducir de 1 a 6 años si los hechos se reputaran como imprudencia grave; y con multa de 3 a 18 meses y privación del derecho a conducir por igual periodo si lo fuera como imprudencia menos grave.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en la conducción, por lo que resulta fundamental respetar la distancia de seguridad, adecuar la velocidad a las condiciones existentes y mantener una atención constante al entorno.