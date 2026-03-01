La Guardia Civil rescata a siete montañeros en una semana en el Pirineo: de esguinces a esquiadores desorientados

La última semana de febrero ha estado marcada por pequeños rescates a siete personas.

Vuelve la actividad en las montañas y con ello el trabajo para el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Los equipos han tenido que intervenir en siete rescates en estos últimos días de febrero en los que han rescatado a montañeros con esguinces o a esquiadores desorientados al ir fuera de pistas.

La semana comenzaba el 23 de febrero con una senderista de 71 años que, mientras realizaba la actividad en el Camino del Cielo (Las Peñas de Riglos), se había tropezado, sufriendo una lesión en el tobillo.

Un día después un escalador de 58 años se había caído en la vía Santiago Domingo (Monfalcó-Viacam y Litera), fracturándose el tobillo.

En ambos casos se activó el helicóptero de la Unidad de Huesca para su traslado. Por su parte, a la senderista hasta el Hospital San Jorge de Huesca y al escalador hasta su vehículo, donde continuó con sus propios medios.

El mismo 24 de febrero el Greim de Benasque tuvo que rescatar un esquiador de montaña, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del Ibón del Salterillo. Las condiciones de la nieve dificultaron su ascenso, ocasionándole una lesión en la rodilla. Se trata de un hombre de 39 años y vecino de Requena (Valencia).

Agotamiento o desorientación

Más allá de rescates por una lesión, los equipos han tenido que intervenir en varias ocasiones a causa de montañeros desorientados mientras realizaban su actividad.

El lunes a última hora del día, a las 20.00, el Greim de Jaca acudió a pie a localizar a un senderista de 46 años y vecino de Valencia.

Este estaba realizando una actividad en el barranco San Epifanio (Canfranc) y no pudo seguir con ella debido a la gran cantidad de nieve que había bloqueado una zona abrupta de difícil progresión, no pudiendo continuar.

Ya en fin de semana, el sábado 28 de febrero los equipos del Greim intervinieron en tres rescates.

El primero de ellos en Cerler en la ruta de las Tres Cascadas a una pareja de senderistas de 17 y 19 años que se habían extraviado, no pudiendo continuar con la actividad.

Se activó el Greim de Benasque, que se dirigió en vehículo oficial y después a pie. Tras localizar a los senderistas, fueron acompañados hasta su vehículo, continuando por sus propios medios.

El siguiente fue a una esquiadora de 32 años que mientras realizaba la actividad fuera de pistas en las inmediaciones del Pico Rincón del Cielo (Cerler), se había quedado enriscada y desorientada. Así fue rescatada mediante helicóptero y trasladada hasta Benasque.

Ya por la tarde, el Greim de Jaca se movilizó para asistir a un hombre de 59 años que mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del Refugio de Ordelca (Aragües del Puerto), presentaba síntomas de agotamiento, no pudiendo continuar con la actividad.