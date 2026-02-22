La Guardia Civil rescata a un hombre de 58 años en el pico de Gratal (Huesca) tras sufrir una bajada de azúcar

La Guardia Civil ha rescatado este domingo a un hombre de 58 años que se encontraba haciendo senderismo en el pico de Gratal. Según señalan desde el cuerpo, el aviso se ha recibido hacia las 15.30 en la Central Operativa activándose Greim de Huesca, apoyo de Unidad Aérea de Huesca y personal médico.

El hombre se encontraba realizando senderismo, momento en el cual sufre una bajada de azúcar que le provoca aturdimiento y debilidad, por lo que es incapaz de continuar la marcha, teniendo que ser evacuado, en el momento del rescate, al centro hospitalario San Jorge de Huesca.

Inmediatamente, se han trasladado al lugar efectivos del Greim de Huesca, los cuales junto con Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 efectúan el rescate del hombre español, de 58 años de edad y vecino de Sa Pobla (Islas Baleares).

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca se recomienda máxima precaución a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, debiendo tener la previsión de revisar la meteorología y el boletín de peligro de aludes (BPA), fundamentales para una buena y segura planificación de las mismas y la gestión de riesgo cuando se acude a la montaña nevada, pudiéndose informar a través de los refugios el estado de la zona.

Asimismo, se recomienda llevar en la mochila Dispositivo Víctimas Avalancha (DVA), pala y sonda, así como ropa acorde a la actividad a realizar. Además, se aconseja no hacerla en solitario, sin antes, haber avisado del itinerario a seguir a familiares o allegados.