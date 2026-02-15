El incendio en Saica podría extinguirse este domingo, pero aún recomiendan a los vecinos cerrar puertas y ventanas

El incendio en la planta de Saica en San Juan de la Peña evoluciona favorablemente y la previsión es que esté extinguido a lo largo de este domingo.

La dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ha estado trabajando y supervisando la planta durante toda la noche, en coordinación con la empresa, para mantener el confinamiento del fuego en el sector de almacenamiento.

En estos momentos, la cantidad de humo que desprende el fuego es cada vez más reducida, aunque sigue siendo visible, sin que exista riesgo químico o tóxico para la salud. No obstante, el Ayuntamiento, como ya avisó este sábado, sigue recomendando a los vecinos de la zona cerrar ventanas y puertas para evitar que entre en el interior de las viviendas.

El jefe de Bomberos de Zaragoza, Eduardo Sánchez, adelantó en sus declaraciones a los medios de comunicación que al ser una planta de almacenamiento, la extinción sería lenta.

"Puede ser que a lo largo de esta noche, con la cantidad de calor que está desprendiendo ahora, se haya extinguido la gran parte, pero posiblemente mañana a lo largo del día se siga viendo una pequeña columna de humo", reconoció a última hora del sábado.

Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales, pues no había nadie trabajando en el momento del fuego, más allá de los vigilantes, que dieron la voz de alarma.

Todavía se desconocen las causas del origen, pero desde el grupo Saica informaron de que cuando acabe el incendio abrirán la investigación. También cuantificarán entonces las pérdidas materiales, fundamentalmente papel y cartón.

Saica Natur

El incendio, que encendió todas las alarmas en Zaragoza este sábado por la tarde, sobre las 18.00, se produjo concretamente en la planta Saica Natur.

Esta, en el número 94 de la avenida San Juan de la Peña, lleva desde los años 80 y es uno de los centros que suministra materia prima a las fábricas del grupo, tal y como ha descrito Guillermo Vallés, director general.

Principalmente, dentro hay residuos, sobre todo papel y cartón de la recogida selectiva de Zaragoza y recogidas de papel y cartón industriales.