Pillan a un hombre en Zaragoza tras cometer en apenas un mes 23 robos con fuerza en vehículos aparcados en la calle

La Policía Nacional de Zaragoza ha informado este jueves de la detención de un hombre el pasado lunes 26 de enero como presunto autor de 23 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y un delito de estafa. Los hechos se habrían cometido en diversos barrios de la capital aragonesa entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la interposición de una serie de denuncias en un corto periodo de tiempo por robos en el interior de vehículos en distintas zonas de Zaragoza.

El presunto autor actuaba siempre con un patrón similar: fracturaba las ventanillas de los vehículos estacionados en la vía pública, principalmente durante la noche, y sustraía diversos efectos del interior, entre ellos balizas V16 (dispositivos de emergencia), herramientas profesionales (taladros, radiales, niveles láser), dispositivos electrónicos y tarjetas bancarias.

En uno de los casos, este individuo utilizó una tarjeta de crédito sustraída para realizar compras en diversos establecimientos de la zona, lo que dio lugar al delito de estafa.

Los agentes, tras realizar diferentes gestiones policiales, lograron identificar al presunto autor, que ya había sido detenido el pasado 18 de enero al ser sorprendido in fraganti cometiendo robos en dos vehículos estacionados en la calle Santa Lucía.

En ese momento se le intervinieron diversos efectos procedentes de los robos, entre los que había un reproductor DVD, dos balizas V16 o un navegador GPS. Algunos de ellos fueron devueltos a sus legítimos propietarios y quedando a disposición judicial el resto a la espera de ser averiguar su procedencia.

El pasado lunes 26, los investigadores lograron localizar y detener al sospechoso que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Horas después fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, quien decretó su puesta en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta para determinar si pudiera estar relacionado con otros hechos similares ocurridos en la ciudad.