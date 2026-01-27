Dos detenidos en Cuarte de Huerva por el tiroteo en Parque Goya en Zaragoza: dejó dos heridos graves

La Policía Nacional detuvo a un hombre y una mujer como posibles implicados en el suceso ocurrido en la noche del sábado.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como posibles implicadas en el tiroteo que se produjo este sábado en Zaragoza. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional, la detención, de un hombre y una mujer, se ha producido en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva.

Asimismo, el Grupo de Homicidios que se encarga de la investigación de lo ocurrido en la noche del sábado mantiene abierta la investigación.

El tiroteo se produjo alrededor de las 21.30 horas, en el barrio zaragozano de Parque Goya, en el norte de la capital aragonesa.

A la llegada de la Policía Nacional, los agentes encontraron a una mujer herida en la zona abdominal y a un hombre en la pierna, producidas por arma de fuego.

Por el momento lo que se sabe de los heridos es que la mujer se encuentra en la UCI con pronóstico reservado tras el tiroteo. Tuvo que ser trasladada a un hospital de la capital aragonesa y ser sometida a una intervención quirúrgica.

Además, un hombre fue trasladado a otro hospital. Se encuentra en situación estable en la planta de traumatología, sin que corra riesgo su vida.