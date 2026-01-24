Un nuevo alud sorprende a tres montañeros en el Moncayo (Zaragoza): un herido tras ser arrastrado por la nieve

Tres montañeros han tenido que ser rescatados en el Moncayo, en Zaragoza, al ser sorprendidos por un alud.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso en torno a las 12.00 horas, en el que se alertaba de que tres personas se habían visto afectadas por un alud en el circo de San Miguel.

Dos de las personas han salido ilesas y la tercera ha resultado herida y trasladada a un centro sanitario.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado dotaciones de los parques de bomberos provinciales de Tarazona y Ejea de los Caballeros que han realizado labores de rescate. En el operativo también han participado Guardia Civil y el 061.

Este rescate se produce en medio de un fin de semana en el que la Comunidad vuelve a tener todas las alertas activadas por el riesgo de aludes, sobre todo después de un comienzo de año en el que estos fenómenos ya se han cobrado la vida de cinco personas.

Según el Boletín de Peligro de Aludes que elaboran desde la Aemet, el peligro se sitúa este fin de semana en nivel tres en los cuatro macizos del enclave pirenaico aragonés: la Jacetania, Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

Aunque no se ha mencionado el Moncayo, desde el Gobierno de Aragón han alertado del "riesgo altísimo" de aludes en todo el Pirineo, debido a la gran inestabilidad tras las últimas nevadas y las condiciones meteorológicas.

Ante esta situación, se pide máxima prudencia a la población y, de manera especial, a quienes practican actividades en la montaña. No se debe esquiar fuera de pista ni realizar esquí de montaña, ya que el riesgo de desencadenamiento de aludes es muy elevado, incluso con sobrecargas débiles.

Esta situación, además, se da con la llegada de la borrasca Ingrid que pone en alerta al Alto Aragón. Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología sitúan en alerta amarilla por nieve en las primeras horas de la jornada del sábado en el Pirineo aragonés.

Se estima una acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros en cotas por encima de 1000-1200 metros. Si bien, la Aemet espera una jornada estable a lo largo de este sábado. El domingo que, en un inicio, se presentaba sin problemas, la Aemet ha aumentado a nivel naranja por peligro importante de nevadas.