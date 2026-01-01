Desalojo urgente en un edificio del centro de Zaragoza: las viviendas en riesgo de colapso estaban 'okupadas'

Zaragoza terminó el año con un desalojo urgente en pleno centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha cerrado un edificio ocupado ilegalmente en el número 50 de la calle Azoque por un grave riesgo estructural que ponía en peligro a quienes vivían en su interior.

El inmueble, de cuatro plantas, buhardilla y un local comercial en la planta baja, llevaba tiempo ocupado de forma irregular.

Tiene fachada tanto a la calle Azoque como a la plaza de Salamero y es de propiedad privada. Desde hace meses, el Consistorio había requerido a la propiedad que revisara su estado, sin que esas órdenes se llegaran a cumplir.

Edificio de la calle Azoque que estaba 'okupado' y ha sido desalojado. Ayuntamiento de Zaragoza

La alarma saltó de madrugada. A la 1.15 del 31 de diciembre, uno de los moradores llamó a la Policía Nacional tras hundirse el techo de su cocina. El agujero era tan grande que se podía ver el piso superior.

Una residente reconoció después que el deterioro llevaba produciéndose desde hacía al menos dos meses, sin que se hubiera avisado a las autoridades.

Tras una primera inspección de los Bomberos, los técnicos municipales confirmaron el peor escenario. El forjado entre la tercera y la cuarta planta había colapsado por filtraciones de la red de saneamiento y por sobrecarga. El problema no era puntual: afectaba a cocinas y baños de todo el edificio, desde la primera hasta la última planta.

Vivir allí suponía un peligro real para las personas. Por ese motivo, el Servicio de Inspección Urbanística decretó el desalojo inmediato de todas las viviendas y el cierre de los accesos para evitar nuevas ocupaciones. El local comercial de la planta baja, situado en la zona opuesta al daño, puede seguir funcionando.

Tapian la puerta del edificio desalojado para evitar nuevas ocupaciones. Ayuntamiento de Zaragoza

Durante toda la jornada han intervenido Policía Local, Bomberos, técnicos de Urbanismo y Servicios Sociales. El desalojo se realizó de forma progresiva y tranquila, sin incidentes.

En el edificio residían ilegalmente 30 personas: 20 adultos y 10 menores, la mayoría sin estar empadronados. El Ayuntamiento ofreció alojamiento provisional a todos los afectados. Trece personas, entre ellas cinco menores, rechazaron la ayuda. Otras 17 sí aceptaron y fueron realojadas en hostales y en el centro de acogida de El Refugio.

El Área de Políticas Sociales activó un equipo de trabajadoras sociales para evaluar caso por caso y ofrecer una salida inmediata a quienes no tenían alternativa habitacional. Una tarea compleja, pero necesaria, especialmente cuando hay menores implicados.

El edificio, además, está catalogado con protección de Interés Ambiental. Sus fachadas, escaleras y elementos originales deben conservarse. Esto obliga a que cualquier obra futura se haga bajo supervisión técnica y con la aprobación de la Comisión Municipal de Patrimonio.

Ahora, la pelota está en el tejado de la propiedad. En un plazo de 24 horas deberá comprobar el estado estructural de las zonas dañadas y tomar medidas urgentes para garantizar la estabilidad del inmueble.

En 15 días tendrá que presentar un informe técnico completo y, en un máximo de dos meses, realizar labores de limpieza, desinfección y retirada de residuos.