Conmoción en el mundo de la montaña por el fallecimiento de tres montañeros: "Una avalancha es mala suerte"

Imágenes del rescate del Greim de los montañeros en el alud de Panticosa Guardia Civil

La montaña llora el fallecimiento de tres montañeros expertos. Este lunes, tras producirse un alud de 300 metros de ancho y 600 de largo, se cobró la vida de Jorge García Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastúa cuando fueron arrastrados mientras estaban practicando esquí de travesía. Una ruta por el pico Tobalto a los alrededores del balneario de Panticosa en la que estaban participando seis personas.

Tras el conocimiento de lo sucedido, muchos montañeros y compañeros han ido publicando mensajes de luto y condolencias por tres personas muy queridas en el mundo de la montaña y del trail. Entre los mensajes se encuentran los hermanos Pou, Eneko e Iker, que a última hora del día publicaban un vídeo en redes sociales mostrando sus respetos.

Así, comenzaba el vídeo con "tenemos muy malas noticias a cuenta de la avalancha que ha habido en Panticosa, en el pico Tablato". De igual manera, explica en el vídeo que se trata de "una montaña que hemos subido con los esquís en varias ocasiones".

Con mucha pena nos ha llegado la noticia del fallecimiento en una avalancha de Jorge Garcia-Dihinix, Natalia Román y Eneko Arrastua...Nuestro más sincero pesame a faliliares amigos y a toda la comunidad montañera...DEP 🙏 pic.twitter.com/PJp7CH4vCN — Hermanos Pou (@hermanospou) December 29, 2025

En recuerdo de Jorge y Natalia, los hermanos Pou trasladaban que eran "gente muy conocida del mundo de la montaña": "Jorge ha hecho varias guías del Pirineo Aragonés, de esquí de montaña, que solemos seguir mi hermano y yo habitualmente".

Sobre Natalia Román recordaba que era una "montañera que corría en competición, que hacía un montón de esquí de montaña, gente que ha andado mucho con los esquís por el Pirineo. Y Eneko Arrastúa, lo mismo".

Respecto a sus fallecimientos, los hermanos transmitían que les llegaba la noticia con "mucha pena, porque la verdad es que una avalancha es un tema de mala suerte que le puede ocurrir a cualquiera".

La noticia además le llegó a Eneko desde Italia, mientras que Iker también estaba haciendo esquí de montaña en el mismo Valle de Tena.

"Nuestro más sincero pésame a familiares, amigos, a toda la familia montañera, porque este tipo de cosas hacen mucho daño. Y desearle a todo el mundo unas felices fiestas, pero sobre todo que tengan mucho cuidado ahora en la montaña en los próximos días, si da nieve o pueden estar peligrosas todas esas caras que pueden estar inestables. Desde aquí un abrazo muy grande y nuevamente nuestro más sincero pésame", concluye.