Tragedia en Nochebuena en Andorra: muere una mujer de 77 años atropellada por un conductor drogado

La A223 a la altura de Andorra donde se ha producido el accidente de tráfico Google Maps

La víctima era vecina del municipio turolense de Andorra. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro vial.

Una mujer de 77 años ha fallecido tras ser atropellada este miércoles, coincidiendo con Nochebuena. La víctima era una peatón que caminaba a la altura del kilómetro 10,700 de la A-223, en el término municipal de Andorra, cuando ha sido atropellada por el conductor de un vehículo.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro vial tuvo lugar a las 20.00 de este 24 de diciembre. La víctima se trata de una vecina del municipio turolense de Andorra.

Ante lo ocurrido, el Instituto Armado procedió a realizar al conductor una prueba de alcoholemia, dando esta negativa. Sin embargo, en la posterior realizada para detectar consumo de sustancias estupefacientes, el conductor dio positivo en cocaína y opiáceos.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, que se encuentran en investigación por la UNIS de la Guardia Civil de Alcañiz e instruye diligencias para el Juzgado de Guardia de Alcañiz.