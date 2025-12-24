Una sanitaria sufre un puñetazo por un paciente en plena calle en Zaragoza: la víctima tuvo que recibir asistencia médica

Imagen de archivo de una ambulancia del 061 de Aragón E. E.

La Policía Nacional detuvo al individuo tras agredir a la funcionaria el pasado 18 de diciembre.

Nueva agresión a un sanitario en Zaragoza. Esta vez tuvo lugar en plena calle cuando la técnico de emergencias estaba prestando atención sanitaria a un hombre que estaba tumbado en un banco en el paseo María Agustín el pasado 18 de diciembre.

Así, mientras le atendía, el hombre agredió de forma violenta con un puñetazo en el esternón a la víctima. Ante lo ocurrido, la técnico pidió auxilio de forma urgente. En torno a las 19.50, una patrulla de Seguridad Ciudadana se personó hasta el lugar.

Al llegar, los agentes comprobaron que momentos antes, mientras la sanitaria intentaba asistir a un hombre que se encontraba tumbado en un banco, este le había propinado un fuerte puñetazo en la zona del esternón.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un hematoma y dificultad para respirar, siendo necesario que acudiera posteriormente a un centro sanitario para ser atendida y realizar el correspondiente parte de lesiones.

El detenido, que en todo momento mostró una actitud poco colaboradora, pasó al día siguiente a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su libertad con cargos.

Asimismo, el Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional está realizando el seguimiento de esta víctima, ofreciendo acompañamiento, apoyo y coordinación durante todo el proceso.

Esta figura especializada actúa como enlace permanente entre los profesionales sanitarios y la Policía Nacional, con el objetivo de prevenir agresiones, facilitar la denuncia, asesorar a las víctimas y garantizar una respuesta integral ante este tipo de hechos.

Las agresiones a sanitarios han ido aumentando. En el último balance correspondiente al año 2024 se produjo un incremento del 11% respecto al año anterior.

En su totalidad se notificaron 795 actos violentos a facultativos del Salud. Según los datos, las agresiones no físicas (verbales) presentaron una mayor incidencia con 564, mientras que las físicas supusieron 321.