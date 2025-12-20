Noche de violencia juvenil en el barrio Delicias (Zaragoza): siete detenidos, tres heridos y varias armas blancas requisadas

Nueva pelea en el barrio de las Delicias en Zaragoza. En esta ocasión ha terminado con tres heridos, siete detenidos y la intervención de varias armas blancas.

Los primeros incidentes se produjeron en torno a las 22.00 de la noche de este viernes 19 de diciembre, cuando varias llamadas alertaron a la sala CIMACC 091 de una pelea en la confluencia de las calles Terminillo y Montañés.

"Ayer, sobre las 22.00, varias llamadas alertaron a la sala CIMACC 091 de una pelea entre varios jóvenes", han explicado fuentes policiales.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, que localizaron a dos menores de edad heridos por arma blanca y objetos contundentes, además de constatar enfrentamientos y persecuciones por distintas calles del barrio.

"Los agentes localizaron a dos menores de edad con heridas por arma blanca y objetos contundentes, además de constatar diversos enfrentamientos y persecuciones por distintas calles del barrio”, señala la Policía. Ambos menores fueron trasladados al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa para recibir atención médica.

Minutos después, el 091 volvió a recibir nuevos avisos por otra pelea en la calle Delicias. Tras varias persecuciones por calles próximas, los agentes lograron localizar a varios implicados. Durante esta segunda intervención, fue atendida una tercera víctima, que presentaba lesiones y denunció la sustracción de efectos personales, siendo trasladada al Hospital Miguel Servet.

Durante todo el operativo, la Policía Nacional intervino armas blancas y otros objetos peligrosos, además de recuperar efectos sustraídos.

Los hechos se investigan como una posible riña tumultuaria, y se procedió a la detención de siete personas, cinco menores de edad y dos mayores.

Asimismo, los menores heridos que fueron trasladados al hospital serán citados en calidad de investigados por el Grupo de Menores, conforme a la legislación vigente.

"La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el esclarecimiento total de los hechos y la prevención de nuevos episodios violentos, habiéndose reforzado la presencia policial en la zona", concluyen las mismas fuentes.