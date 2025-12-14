Un incendio en una granja de cerdos de Tauste (Zaragoza) mata a 1.500 lechones y 25 madres de cría

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han extinguido esta mañana un incendio declarado en unas naves porcinas en la localidad de Sancho Abarca, perteneciente al municipio de Tauste, en la provincia de Zaragoza. El fuego ha provocado la muerte de 1.500 lechones y 25 madres de cría.

Según ha informado la Diputación de Zaragoza, los bomberos han recibido el aviso en torno a las 9.00 y hasta el lugar del incendio se han trasladado dotaciones de los parques provinciales de bomberos de Tauste, Ejea de los Caballeros y Tarazona para realizar labores de extinción.

Para este trabajo, la maquinaria utilizada ha sido una bomba Urbana Ligera, una Nodriza y una bomba Urbana Pesada. Sobre las 13.00, se ha comunicado la extinción del incendio.