Activan un dispositivo de búsqueda en el río Ebro para encontrar a Ares Miguel (20 años), desaparecido en Zaragoza

La denuncia fue interpuesta por su madre a la Policía Nacional el pasado 20 de noviembre.

La Policía Nacional y los Bomberos de Zaragoza trabajan conjuntamente para encontrar a Ares Miguel Tiziano M.V. Se trata de un joven de 20 años, de origen nicaragüense, del que no se tiene noticias desde el pasado 20 de noviembre.

Según ha podido saber este diario, la denuncia fue interpuesta por la madre del joven al no tener noticias de él. Lo último que se sabe sobre su paradero es que iba de camino al instituto el pasado jueves. Al no saber de él, su madre presentó la denuncia ese mismo 20 de noviembre.

El Centro Nacional de Desaparecidos señala en su página web que el joven mide 1,65 metros y tiene el pelo negro y ojos marrones. Sobre la ropa que llevaba ese día se desconoce, al no difundir esos detalles desde el órgano del Ministerio del Interior.

Ante la falta de noticias sobre él, la Policía Nacional activó el dispositivo de búsqueda ese mismo día. Este domingo se ha incorporado a él los Bomberos de Zaragoza que trabajan conjuntamente en la ribera del río Ebro en un dispositivo especial. Así, los equipos de buceadores se encuentran rastreando la zona.

Por el momento, se desconoce si de la búsqueda realizada se han encontrado vestigios del joven y si se tiene información actualizada del paradero de Ares Miguel.