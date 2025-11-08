Un vecino de Calanda ingresado en Zaragoza tras una paliza: un pastor ha sido detenido como presunto agresor

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Un vecino del municipio turolense de Calanda se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza en estado crítico, tras sufrir una violenta agresión ocurrida en la localidad de Foz Calanda.

Según informan desde la Guardia Civil, se ha detenido al presunto autor de los hechos, un pastor de origen marroquí, con quien la víctima habría mantenido desavenencias relacionadas con unas tierras.

El suceso tuvo lugar en las últimas horas del viernes 7 de noviembre, y el herido de 66 años, fue trasladado de urgencia a Zaragoza debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la agresión.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, ha explicado a El Español que los dos hombres implicados son vecinos del municipio y que "es una lástima que por problemas cotidianos se recurra a la violencia".

El regidor espera que la víctima, quien se ha dedicado durante muchos años a la ganadería, "se recupere lo antes posible".

A pesar del suceso violento y del grave estado en el que se encuentra el ganadero, el alcalde defiende "que es un suceso puntual, y que en Calanda siempre ha prevalecido la calma".

Como muestra de repulsa a la violencia, y sabiendo que muchas personas querían transmitir un mensaje de apoyo al ingresado, el ayuntamiento de la localidad ha convocado para la tarde de este sábado, 8 de noviembre, una concentración contra las agresiones.