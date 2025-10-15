La Guardia Civil pilla a 81 conductores drogados o bajo los efectos del alcohol durante las Fiestas del Pilar

Las Fiestas del Pilar han acabado y con ello toca hacer recuento tanto de lo bueno como de lo malo. La Guardia Civil de Tráfico ha reforzado su presencia durante estos diez días con un gran dispositivo de control de tráfico que tras finalizar las fiestas ha concluido con 81 personas que conducían bajo los efectos del alcohol o las drogas.

En el desarrollo de estos dispositivos se ha detectado a 47 conductores que circulaban con presencia de drogas en el organismo y otros 34 que excedían la tasa de alcohol permitida. De estos últimos, 3 superaban la tasa penal en alcoholemia (0,60mg/l), contemplada en el artículo 379.2 del Código Penal, por lo que fueron investigados por un supuesto delito contra la Seguridad Vial y citados para juicio rápido.

Los autores se enfrentan a unas penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad, además como pena accesoria en todos los casos, se impone la de privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

Asimismo, cabe destacar que 5 conductores fueron investigados por un delito contra la Seguridad Vial por conducir habiendo perdido todos los puntos asignados en el permiso de conducir.

Además, otros 2 conductores fueron investigados por carecer del Permiso de Conducción, casos contemplados en el artículo 384 del Código Penal y que conlleva unas penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad, por un tiempo de entre 31 a 90 días.

La principal misión de estos dispositivos de la Guardia Civil es garantizar la seguridad vial, detectando a este tipo de conductores y evitar que su conducción produzca siniestros viales que pongan en riesgo su vida y la del resto de usuarios de la vía.