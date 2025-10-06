La Guardia Civil rescata a cuatro senderistas catalanas atrapadas por la noche en el Balcón de Pineta (Huesca)

La Guardia Civil de Huesca rescató este sábado a cuatro mujeres que se habían quedado enriscadas en la zona del Balcón de Pineta, en el término municipal de Bielsa (Huesca), al caer la noche y no poder continuar su ruta por sus propios medios.

El aviso se recibió sobre las 18.30 horas en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón. Las senderistas, vecinas de Barcelona de entre 32 y 33 años, habían iniciado la ruta sin calcular correctamente el tiempo necesario y sobrestimaron sus posibilidades físicas.

Ante la situación, se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña, que fue trasladado en helicóptero por la Unidad Aérea de Huesca hasta las inmediaciones de la zona. Desde allí, los agentes continuaron el ascenso a pie hasta localizar a las excursionistas.

Rescate de cuatro senderistas en la montaña (Huesca)

Las cuatro mujeres fueron acompañadas hasta el Parador de Pineta, donde se encontraba su vehículo particular. La operación de rescate finalizó en torno a la 1.30 de la madrugada del domingo.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar adecuadamente las rutas de montaña, consultar las previsiones meteorológicas y llevar material suficiente, especialmente cuando las jornadas se acortan con la llegada del otoño.