Localizan en un pequeño pueblo de Zaragoza a un hombre de 80 años desaparecido en Madrid

Final feliz tras la angustiosa búsqueda de un hombre de 80 años que requería medicación diaria y padece de un deterioro cognitivo. El varón, procedente de la Comunidad de Madrid, llevaba desaparecido desde el jueves pasado. La intensa búsqueda se fraguó con su hallazgo un día después de la denuncia interpuesta en las inmediaciones de El Frasno.

Según ha informado la Guardia Civil, sobre las 23.00 del día 26 de septiembre se recibió un aviso en la Central de Emergencias del 062, a través del 112, comunicando que una persona había escuchado gritos de auxilio por un camino próximo a la A-2, en el término municipal de El Frasno.

De inmediato se activó a efectivos de seguridad ciudadana de Brea de Aragón y Morata, quienes se trasladaron a la referida zona para realizar una inspección de la zona.

Tras una intensa búsqueda por el lugar, los agentes localizaron a un varón que se hallaba en un camino, entre la maleza y tendido en el suelo, que presentaba erosiones superficiales en la cabeza, dolor en la zona lumbar a consecuencia de una caída, con claros síntomas de desorientación por un probable deterioro cognitivo, sin poder moverse y apenas podía hablar.

Mientras los efectivos auxiliaban a esta persona, se dio aviso a servicios sanitarios para que se trasladasen hasta la zona, al mismo tiempo que se verificaba que este varón de 80 años y con domicilio en la Comunidad de Madrid, llevaba desaparecido desde el día anterior, hecho que fue denunciado ante la Guardia Civil en la provincia de Cáceres por un familiar suyo.

Esta persona fue trasladada por los propios agentes, a hombros, hasta el vehículo oficial, donde permanecieron hasta la llegada de servicios médicos que, tras su valoración in situ, lo trasladaron a un centro hospitalario de Calatayud para su asistencia. Se trata de un varón de avanzada edad que requiere medicación diaria y padece deterioro cognitivo, presentando en el momento de su rescate una deshidratación severa y problemas derivados de la misma.