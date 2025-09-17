La Guardia Civil de Teruel detiene a dos personas y desmantela una plantación de marihuana con 1.700 plantas

La Guardia Civil de Teruel ha llevado a cabo la segunda fase de la operación Carrasca, en la que se han detenido a dos personas, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas con cultivo y elaboración de marihuana, en la localidad turolense de Valderrobres, y se ha desmantelado una plantación outdoor con 1.700 plantas de marihuana.

La explotación de la citada operación se llevó a cabo a primeros de septiembre, cuando agentes del Equipo ROCA de Alcañiz, tras varios meses de investigación, comprobaron que, en la plantación, que ya había sido desmantelada anteriormente, existía actividad de nuevo.

Las personas detenidas de 32 y 23 años, de nacionalidad marroquí, ejercían las labores de cuidadores y jardineros de la plantación.

Plantación de marihuana en Valderrobles, Teruel. Guardia Civil

En esta operación han participado efectivos de la Guardia Civil de diferentes especialidades; Equipo ROCA y SEPRONA de Alcañiz, USECIC Comandancia de Teruel, puesto de Valderrobres y UHEL Valencia.

Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Alcañiz, enviando a prisión a las dos personas detenidas.