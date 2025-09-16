Investigan al dueño de un perro por tirarlo de ocho metros de altura en las ruinas de un convento en Teruel

La Guardia Civil investiga un posible caso de maltrato animal por parte del dueño de un perro. Según los hechos recabados por los agentes, el presunto autor podría haber tirado de ocho metros de altura al can para después abandonarlo en un aljibe (cisterna árabe) que conforman las ruinas de un convento en Teruel.

La investigación comenzó el pasado 7 de septiembre tras una llamada de una senderista en la que alertó de la presencia del animal dentro del aljibe al oir aullidos procedentes del interior del mismo. Hasta allí se movilizó un equipo del Greim de Mora de Rubielos para efectuar el rescate.

Según detalla en un comunicado la Guardia Civil, una vez los especialistas llegaron a la zona, comprobaron que solamente había una manera de acceder hasta el animal, por lo que instalaron dos cuerdas semiestáticas, entrando mediante técnica de rapel.

Rescate del perro abandonado en un aljibe en Teruel Guardia Civil

Ya en el interior, los agentes proporcionaron agua y comida al animal y le colocaron un bozal y un arnés para su extracción. Para evitar que en el ascenso el animal sufriera posibles golpes con las paredes, uno de los agentes se quedó en el interior de habitáculo guiando la cuerda, mientras el otro se encontraba fuera.

Tras ser rescatado, agentes del Seprona de Alcañiz procedieron a la lectura del microchip, arrojando un código de identificación, lo que ayudó a la identificación del dueño del can, siendo investigado como posible autor de un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Alcañiz