Investigan a cuatro personas por un incendio forestal causado por imprudencia grave en Abiego (Huesca)

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca procedió a la investigación de cuatro personas como supuestas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave en un espacio abierto natural del término municipal de Abiego.

El pasado 5 de agosto, hacia las 17.35 horas, se inició un incendio forestal que abarcaba tanto explotación agrícola como espacio abierto natural del término municipal de Abiego, consistente en la quema de encinar y cereal, afectando a 27 hectáreas de zona forestal y agrícola, quedando extinguido hacia las 02.30 de la madrugada del día 7 de agosto.

En los días siguientes a los hechos ocurridos, agentes del PACPRONA en colaboración con Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón, realizaron investigaciones sobre sus posibles causas.

Guardia Civil

Tras las averiguaciones llevadas a cabo, inspección ocular del lugar de los hechos acaecidos, análisis de los indicios y vestigios encontrados, añadido a las condiciones climatológicas del día de ocurrencia, pudieron determinar que el punto de ignición fue una nave donde se estaban realizando obras de rehabilitación.

Originándose el incendio debido al uso negligente de una radial, al no adoptar las medidas preventivas adecuadas, todo ello coincidiendo que en las fechas del suceso, el Gobierno de Aragón había declarado el nivel de alerta roja de incendios en dicha zona, encontrándose prohibidas las actividades susceptibles de provocar combustión, tales como soldaduras, uso de maquinaria que generase chispas o cortes metálicos al aire libre.

Finalmente, el pasado 20 de agosto agentes del PACPRONA, procedieron a la investigación de cuatro personas como posibles autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, siendo cuatro varones de edades comprendidas entre 31 y 51 años, tres de ellos, vecinos de Lleida y otro de la comarca del Cinca Medio.